Швидкість російського просування на фронті зросла, але залишається низькою, — ISW

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, така ситуація підкреслює, наскільки російське просування було застійним після понад двох з половиною років війни.

ISW стверджує, що у березні 2024 року росіяни просувалися на фронті із середньою швидкістю 1265 квадратних кілометрів на день, що приблизно в 90 разів більше ніж близько 14 квадратних кілометрів на день, які окупанти захоплювали у вересні 2024 року.

Так, стрімкий наступ Росії вглиб української території, включаючи тимчасове захоплення великих частин Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, характеризував перший місяць повномасштабного російського вторгнення. Своєю чергою більш пізні наступи окупантів характеризувалися дрібномасштабними, локалізованими та тактичними наступами, пояснюють військові експерти.

ISW пише, що російські війська останнім часом досягають успіхів на сході України, але порівняння цих «здобутків» з первісним вторгненням Росії вглиб нашої країни на початку війни, вводить в оману щодо цих останніх успіхів.

Зокрема, станом на 1 жовтня 2024 року, росіяни захопили населений пункт Вугледар, продовжили просуватися на північ і північний захід від Вугледару, а також досягли значних тактичних успіхів у районі Селідово (південний схід від Покровська) протягом минулого тижня.

Такі успіхи тактично значущі, проте вони не відображають загального збільшення темпів російських наступів по всій лінії фронту, більшість якої залишається відносно нерухомою. А останні досягнення РФ не перевищують на два порядки темпи російського наступу на першому етапі війни.

Поточні темпи наступів росіян скоріше відповідають нещодавній оцінці ISW про те, що командування РФ, ймовірно, наказало своїм військам значно збільшити темп механізованих атак по всьому театру бойових дій до настання грязьових умов в осінні місяці.