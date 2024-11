Втрати росіян з початку великої війни перевищили 700 тис. осіб Трамп і Гарріс мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах » WP: План Трампа щодо завершення війни може бути неприйнятним для Путіна За даними американського видання The Washington Post, Росія непублічно вболіває за перемогу Дональда Трампа на виборах у США, однак його плани щодо завершення війни в Україні можуть бути неприйнятними для РФ — The Washington Post Видання зазначає, що Росія вдає байдужість до виборів у США, але приховано вболіває за Трампа. Водночас, хоча міжнародний порядок денний Трампа більше відповідає смакам Кремля, навіть його плани щодо припинення війни в Україні можуть бути неприйнятними для правителя РФ Володимира Путіна. Згідно з заявами американських офіційних осіб і даними The Washington Post, Кремль і російська військова розвідка організували численні дезінформаційні кампанії, спрямовані проти Гарріс і її соратника Тіма Вальца, а також поставили під сумнів дійсність результатів голосування. Видання зазначає, що Кремль намагається підірвати підтримку України з боку Заходу, і кандидатура Трампа збігається з порядком денним Москви, оскільки він неодноразово критикував американські витрати на допомогу Києву. Однак у Москві настрої на поверхні поки що «більш приглушені і підкреслено безтурботні, ніж у минулі виборчі роки». Видання нагадує, що в 2016 році російська Дума вибухнула оплесками після оголошення Трампа переможцем виборів, консервативні активісти організували передвиборчі вечірки в Москві, а російські пропагандисти оголосили перемогу Трампа новою ерою для американо-російських відносин, при цьому Путін привітав Трампа з перемогою, висловивши сподівання, що той співпрацюватиме з ним, щоб допомогти «вивести російсько-американські відносини з нинішнього кризового стану». Але за вісім років, що минули з того часу, відносини лише погіршилися, особливо після вторгнення Росії в Україну, йдеться в публікації. Як зазначає видання, мало хто в Москві вірить, що Трамп може здійснити повний поворот у відносинах, особливо після того, як мало що змінилося під час його першого терміну. «Звичайно, вони хочуть Трампа, це зрозуміло. Але результат цих виборів не змінить правила гри для Росії. Ситуація стала дійсно жахливою. Американсько-російські відносини зайшли в глухий кут. І всі є заручниками цього – навіть Путін», – сказав колишній кремлівський чиновник, який досі працює в урядових колах і говорив на умовах анонімності. Тим не менш, серед російської еліти зростає очікування, що Трамп переможе, і якщо це станеться, то з’явиться шанс закінчити війну з Україною на умовах Москви і потенційно перекроїти карту глобальної безпеки. Пов’язаний з Кремлем політичний аналітик Сергій Марков заявив, що він не тільки очікує перемоги Трампа, але і що «7 листопада я очікую, що Трамп зателефонує Путіну і Зеленському і запропонує припинити військові дії». Водночас видання зазначає, що перемога Трампа може бути пов’язана з ризиком для Росії, оскільки незрозуміло, чи погодиться Путін на будь-яку угоду, запропоновану Трампом для припинення війни, що може призвести до ворожнечі між ними. «Вікно можливостей може з’явитися, але воно дуже вузьке і дуже крихке», – цитує видання старшого наукового співробітника Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяну Станову. Республіканський кандидат на посаду віце-президента Джей Ді Венс запропонував план, за яким Росія збереже захоплені землі, а вздовж нинішньої лінії фронту буде створена демілітаризована буферна зона. Він також заявив, що Україні доведеться прийняти нейтралітет. Два колишні радники Трампа, Фред Фляйц і генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог, також запропонували план, який передбачає тимчасове припинення вогню вздовж нинішніх ліній бойових дій, а Україна отримає подальші західні поставки зброї лише за умови, що вона вступить у мирні переговори з Росією. Хоча ці пропозиції зазнали різкої критики через передачу української території Росії, аналітики зазначають, що незрозуміло, чи зможе Росія прийняти ці умови. «Для Путіна це дуже поганий сценарій. Путіну не потрібна територія. Йому потрібна Україна», – вважає Станова. Вона прогнозує серію зустрічей і дискусій між Росією і США щодо України, які в кінцевому підсумку зайдуть у глухий кут. «Трамп ніколи не запропонує Путіну те, що він хоче в Україні», – сказала вона.