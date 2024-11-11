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Франція передасть Україні нову партію далекобійних ракет Scalp

Про це посадовець заявив у інтерв’ю Le Journal du Dimanche.

«Ми повинні підтримувати допомогу на стабільному рівні, оскільки це також дозволить українській владі розглядати політичні рішення, коли вони вирішать це зробити», — заявив Лекорню й додав, що військова допомога буде необхідною для України навіть після закінчення війни, щоб зміцнювати армію.

За його словами, Франція продовжує унікальну навчальну програму на сході країни, де близько 2 тис. українських військових проходять підготовку під керівництвом французьких військових та на французькому обладнанні.

«Щоб дозволити Україні завдавати удари за лінією фронту, останніми днями я підписав нову угоду щодо передачі близько десяти ракет Scalp», — наголосив міністр.

Крім цього, Франція передасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси Mistral.

11 ноября, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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