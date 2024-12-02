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Зеленський пояснив, чому не може сам просити ЄС та НАТО про введення військ до України

Із такою заявою він виступив у неділю, 1 грудня 2024 року, під час зустрічі у Києві з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, передає Укрінформ та італійська агенція ANSA, кореспонденти якої супроводжують європейську делегацію.

«Ми ніколи не попросимо ввести війська на нашу територію. Я вже неодноразово відповідав, чи хочемо ми. Так, звичайно, ми будемо раді (такій допомозі — ред.) проти російського вторгнення. Бо він (Путін — ред.) з Північною Кореєю і з Іраном є союзниками. А ми самі воюємо. Так, за допомогою партнерів, але ми самі. І якщо я підніму це питання з ЄС, з НАТО: будь ласка, нам потрібні ваші війська. Якщо я підніму це питання, одразу половина наших союзників припинять свою підтримку», — сказав Зеленський.

«Ось чому я не можу ризикувати», — наголосив президент.

2 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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