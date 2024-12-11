Найбільші банки уклали меморандум про обмеження карткових переказів українців

Про це повідомляє «РБК-Україна«.

Банки запровадять посилені обмеження на проведення вихідних переказів з картки на картку за відсутності документального підтвердження доходів.

Для клієнтів «високого» ризику ліміт складатиме до 50 тис. грн на місяць. Для «середнього» та «низького» — до 150 тис. грн на місяць (з 1 лютого) та до 100 тис. грн (з 1 червня).

«Банки-учасники введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих у одній валюті для одного клієнта, на рівні не більше трьох рахунків для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів. Це не стосується депозитних, кредитних рахунків та рахунків, відкритих для використання клієнтами програм державної підтримки (єВідновлення, «Національний кешбек» та інші)», — йдеться у повідомленні.

Ліміти не стосуватимуться клієнтів з підтвердженими джерелами доходів, зокрема зарплатних клієнтів, а також волонтерів.

Документ, зокрема підписали Ощадбанк, ОТП Банк, ПриватБанк, Правекс Банк, ПУМБ, Райффайзен Банк, Універсал Банк, Таскомбанк. Проте меморандум залишиться відкритим для підписання усіма банками.