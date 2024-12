Ветерани зможуть отримувати додаткову грантову виплату на власну справу Велика Британія та Японія виділили Україні $1 млрд для зміцнення економіки » Обзор слота Medusa: Fortune and Glory (Yggdrasil) «Его ужас и красота божественны. На его губах и веках, кажется, лежит прелесть, как тень, из которой святыня, огненная и зловещая, борется внизу, Муки тоски и смерти. Но не столько ужас, сколько благодать, которая превращает дух созерцателя в камень». Так знаменитый поэт Перси Биши Шелли нарисовал словесный портрет змееволосой чаровницы, Медузы, в 19 веке . Хотите узнать, почему нам пришлось выкорчевывать больше одного из архивов? Ну, это потому, что она является предметом новейшего слота от Yggdrasil в сотрудничестве с их партнерами YGS Masters, Dreamtech. Если вы не слышали о программе YGS Masters, она больше похожа на платформу Quickfire от Microgaming, где компания-владелец (в данном случае Yggdrasil) получает возможность курировать, разрабатывать и распространять контент для начинающих студий, таких как AvatarUX, Fantasma, Northern Lights, Rabcat и 4ThePlayer. Зарегистрироваться в космолоте очень просто. Нужно только зайти на сайт и нажать на кнопку “Регистрация”. Возвращаясь к новой игре, которая вышла через несколько месяцев после первого детища партнерства Yggdrasil и Dreamtech, давайте сделаем то, что следует из ее описания. То есть, «отправимся в Древнюю Грецию, чтобы найти сокровища Медузы, стремясь заслужить место в книге легенд, бросая вызов мифическим существам древности». Особенности слота Возврат игроку: 96,62%

Волатильность : Высокая

Выиграйте до ₴8 928 000!

Диапазон ставок: ₴4-1200

4096 способов выиграть

Рассеивает

2 бонусных раунда предложений

Дикие Трансформации

Код: HTML5

Платформы: Android, iOS, Mac OS, Windows, Linux и т. д. Обзор слота и математическая модель Если вы пришли сюда, ожидая того же визуального производства, что мы видели в Ice and Fire , вы можете в конечном итоге разочароваться. Графика здесь, конечно, выполняет свою работу, но она немного грубовата по краям. Возьмем, к примеру, символы. Похоже, что цифровые визуальные художники намеревались создать древнегреческих существ уровня Clash of the Titans , но каким-то образом в конечном итоге ограничились продолговатыми набросками. Такой символ, как Хрисаор, одно из существ, которые выскочили из тела Медузы после того, как ее обезглавил Персей, полубог, отпрыск многочисленных флиртов Зевса, в конечном итоге больше походил на комичного Пумбу из диснеевского Короля Льва, чем на героического крылатого кабана, несущего Золотой Меч. Небольшой камень преткновения, но давайте не будем так сильно зацикливаться на внешнем виде, потому что, в конце концов, именно фигуры под капюшоном имеют наибольшее значение. К счастью, нет никаких разочарований, когда вы снимаете кожу со слота, чтобы увидеть скрытые под ней числа. Начиная с используемых линий выплат, вы получаете 4096 способов выиграть по всем направлениям, а это означает, что получение выигрышей будет таким же простым, как выстраивание одинаковых символов на соседних барабанах независимо от позиции. Возврат игроку по умолчанию значительно выше среднего и составляет 96,62%, в то время как волатильность и процент попаданий оцениваются как высокие и составляют 86 и 37,04% соответственно. Здесь нет проблем с «несколькими случаями исчерпания банкролла », поскольку во время наших тестовых запусков выигрыши случались довольно часто. Как и в случае со всеми слотами с необычно большим количеством выигрышных путей, значения символов в таблице выплат не должны иметь большого значения, поскольку цель состоит в том, чтобы выиграть с большим количеством путей. Для Medusa: Fortune and Glory разработчики ограничивают максимальный выигрыш за один раунд до 8 928 000 гривен, и это возможно только при определенном количестве появлений премиум-символа (красного Минотавра) на сетке. Не нужно бояться Медузы! Медуза или один из змей на ее голове могут скользить по сетке как дикие символы. Помимо своих замещающих способностей, эти символы могут трансформировать до трех символов на сетке в свой вид. Бонусный раунд Медуза: Отзывчивые сессии Fortune and Glory достигают кульминации в бонусном раунде , который запускается при совпадении трех символов BONUS на сетке одновременно. Игрокам предлагается два предложения бесплатных вращений на выбор. Один из них, опция Fortune, где можно выиграть от восьми до сорока бесплатных вращений вместе с множителем выигрыша от X2 до X20, и второй, опция glory, где можно выиграть от пяти до двадцати раундов в казино, при этом один-три постоянных игрока станут дикими для сессии. Хотя это маловероятно, три scatter могут выпасть, чтобы наградить десятью дополнительными бесплатными вращениями. Medusa: Fortune and Glory — наш вердикт Само собой разумеется, что самая сильная сторона Medusa: Fortune and Glory заключается в формате 4096 способов выиграть. Невозможно предсказать, когда вы сможете выиграть в большом количестве этих способов, чтобы разблокировать эпические победы. Возьмите это и объедините с необычными бонусными раундами, которые оказались более насыщенными, чем мы ожидали. У вас есть слот с достойным потенциалом, который должен попробовать каждый серьезный игрок!