Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту, — NYT Останні просування Росії біля Авдіївки та інших міст свідчать про те, що окупанти перехопили ініціативу на багатьох напрямках, використовуючи перевагу в живій силі Про це пише The New York Times. Зазначається, що впродовж минулого тижня російські війська здобули невеликі територіальні досягнення на сході України, використовуючи свою чисельну перевагу у виснажливих боях. Видання припускає, що Росія досягає цього прогресу в критичний для Києва момент: «Внутрішня політична боротьба у Вашингтоні та в Європейському Союзі заблокувала доставку пакетів військової та фінансової допомоги, які, за словами України, їй надзвичайно потрібні, щоб утримати свою лінію проти Росії». «Наразі ситуація на передовій складна і поступово погіршується. Без американських боєприпасів ми починаємо втрачати територію, яку було важко завойовано цього літа», — заявив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв. Натомість The New York Times вважає, що успіхи Росії значною мірою є результатом величезної маси її армії. «Я б сказав, що девіз їхніх атак — «У нас більше людей, ніж у вас боєприпасів, куль, ракет і снарядів»», — сказав майор Нацгвардії України в Авдіївці.