США: дрон, атаковавший танкер у берегов Индии, был запущен из Ирана

Министерство обороны США заявило, что беспилотник, который нанёс удар по танкеру, перевозившему нефть, в Аравийском море недалеко от побережья Индии, был запущен с территории Ирана.

«Судно «Хем Плуто», принадлежащее компании из Японии, находящееся в управлении компании из Нидерландов и идущее под флагом Либерии, было атаковано около 10 часов утра по местному времени 23 декабря в Индийском океане, в 200 морских милях от побережья Индии» — говорится в сообщении Пентагона. Отмечается, что атака дрона привела к пожару на борту, который был потушен, пострадавших не было. Танкер с грузом сырой нефти из Саудовской Аравии продолжил путь в индийский порт.

Ранее об атаке на судно сообщило британское управление морских торговых операций. Иран пока не отреагировал на обвинения со стороны США.

Накануне — в день, когда произошло нападение на танкер — высокопоставленный представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что кроме Баб-эль-Мандебского пролива в ближайшее время могут быть заблокированы и другие морские пути.

По словам генерала Мохаммада Резы Накди – пресс-секретаря командующего КСИР – Соединённые Штаты и другие страны, поддерживающие Израиль, могут столкнуться с появлением новых «групп сопротивления», деятельность которых приведёт к блокаде судоходства через Гибралтарский пролив, в Средиземном море и в других местах.

При этом Иран отрицает причастность к атакам йеменской проиранской группировки «Ансар Алла», известной как хуситы, на торговые суда в Красном море и связывающем его с Индийским океаном Баб-эль-Мандебском проливе. Хуситы ранее заявили, что будут нападать на суда, имеющие какое-либо отношение к Израилю, в связи с боевыми действиями, которые еврейское государство ведёт в секторе Газа против группировки ХАМАС (признана террористической в США и ЕС). Обстрелам и атакам беспилотников, однако, подвергались и никак не связанные с Израилем суда. Из-за этого ряд крупнейших мировых перевозчиков перенаправили маршруты судов, что ведёт к увеличению стоимости перевозок.

Центральное командование Вооружённых сил США в воскресенье сообщило, что американские военные накануне сбили четыре беспилотника, запущенные с территории Йемена по двум торговым судам на юге Красного моря — танкерам под флагами Норвегии и Индии. Также, как утверждается, хуситы выпустили две баллистические ракеты, но не смогли поразить суда. По данным американских военных, с 17 октября хуситы осуществили уже 15 подобных атак на торговые суда. Потоплено не было ни одно из них, однако некоторые получили повреждения.