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Сили оборони переважають противника в застосовуванні FPV дронів на Горлівському напрямку

Про це він повідомив в етері Еспресо

«Я завжди говорив, що ми маємо серйозну перевагу з противником у кількості FPV дронів. Також варто наголосити на професійності наших пілотів, де ми також переважаємо нашого ворога. Зокрема, на Горлівському напрямку ця перевага зберігається», — повідомив Ієвлєв.

Військовослужбовець також розповів про ситуацію з застосуванням FPV дронів на Авдіївському напрямку

«Що стосується Авдіївського напрямку, то тут ворог, на жаль, не поступається нам у застосуванні FPV дронів. Зокрема, можу точно сказати про Степове. Втім, щодо професійності застосування FPV дронів не можу нічого повідомити. Наші хлопці дуже ефективно застосовують дрони. Працюють на відстанях від 2 до 10 км. Головною невдачею може бути те, що дрон може впасти десь в полі й зірватись. Тому біля Авдіївки ворог теж дуже активно намагається застосовувати FPV дрони», — додав він.

2 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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