Росія поглиблює дипломатичні зв’язки з Китаєм і Глобальним Півднем, аби кинути виклик Заходу, — WP 14 танкерів із російською нафтою «застрягли» біля Південної Кореї через санкції » Росіяни уночі атакували Україну 4 «шахедами» та влучили «Іскандером» в цех у Слов’янську У ніч на суботу, 27 січня, російські війська випустили для атаки на Україну 4 ударні безпілотники — усі вдалося знищити Повітряним силам. Крім того, окупанти завдали ракетного удару в керамічний цех у Слов’янську на Донеччині Про це інформує пресслужба Повітряних сил. Зазначається, що ударні дрони типу Shahed-136/131 росіяни запустили з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ у РФ). Усі чотири БПЛА були знищені у межах Кіровоградської області. Крім того, окупанти ударили балістичною ракетою «Іскандер-М» по цивільній інфраструктурі міста Словʼянськ Донецької області. Ракету випустили з Ростовської обл. Як розповів начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях, ворожа ракета влучила в керамічний цех, він майже зруйнований. Також постраждали прилеглі багатоповерхівки, у них вибиті вікна. За попередніми даними, минулося без постраждалих.