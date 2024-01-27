У США загострився конфлікт між губернаторами-республіканцями і Вашингтоном щодо міграції

У США загострився конфлікт між губернатором штату Техас республіканцем Грегом Ебботом та федеральною владою навколо захисту південного кордону від напливу мігрантів.

Як передає Politico, Техас задіяв до охорони кордону Національну гвардію штату, яка не допускає до патрулювання федеральну прикордонну службу.

Ебботт заявив у середу, що президент США Джо Байден «проігнорував вимогу Техасу виконати свої конституційні обов’язки», і штат оголосив про «вторгнення» з боку численних мігрантів, покладаючись на «конституційні повноваження Техасу щодо захисту й самооборони».

У Техасі встановили огорожу з колючого дроту, однак суд дозволив федеральній прикордонній службі його зняти.

Еббот, однак, заявив, що огорожа буде встановлена.

Група з 24 губернаторів штатів, що представляють Республіканську партію, підтримала Еббота.

«Ми солідарні з нашим колегою-губернатором Грегом Ебботтом і штатом Техас у використанні всіх інструментів і стратегій, включаючи паркани з колючого дроту, для захисту кордону», — йдеться в заяві.

На думку губернаторів, оскільки адміністрація Байдена «відмовилася від своїх конституційних зобов’язань» перед штатами, Техас має всі законні підстави захищати суверенітет «наших штатів і нашої нації».

У заяві також ідеться, що «адміністрація Байдена відмовляється застосовувати наявні імміграційні закони й незаконно дозволяє масове умовно-дострокове звільнення по всій Америці мігрантів, які в’їхали в нашу країну нелегально».

Ці суперечки підживлюють конфлікт навколо імміграційного законодавства в Конгресі.