Бунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у «Лють»

Керівництво Нацполіції розформує полк особливого призначення в Дніпропетровській області, усіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади «Лють» — заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич

«Оцінка надана щодо ситуації у Дніпрі. Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати.

Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань.

Всі співробітники полку без виключення будуть переведені в бригаду «Лють» для виконання завдань».

За словами Фацевича, працівників, які відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.

Також заступник голови Нацполіції додав, що це унікальна ситуація, коли поліція виконує завдання з оборони держави в складі військ.