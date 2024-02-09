Нетаньяху отдал приказ провести эвакуацию гражданского населения в Рафахе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в пятницу приказал израильским военным разработать двойной план по эвакуации палестинского гражданского населения из многолюдного города Рафах на юге сектора Газа и разгрому там последних сил боевиков ХАМАС.

Его офис объявил об этом шаге, поскольку давление на Израиль усилилось из-за его угрозы начать наземное наступление на Рафах, последнее убежище для сотен тысяч палестинцев, которые оказались в ловушке в городе после бегства от боевых действий в других местах сектора.

Президент США Джо Байден сказал в четверг, что реакция Израиля на нападения боевиков ХАМАСа 7 октября была «чрезмерной». Вашингтон заявил, что не будет поддерживать никакую военную операцию, начатую в Рафахе без должного учета интересов гражданского населения.

Организации, занимающиеся гуманитарной помощью, заявили, что если израильские силы будут штурмовать Рафах, то число погибших палестинцев окажется значительным, и предупредили о растущем гуманитарном кризисе в этом городе, на границе с Египтом.

Более половины из 2,3 миллиона жителей Газы сейчас укрываются в этом городе, многие из них заперты у пограничного забора и живут в импровизированных палатках. Врачи и сотрудники гуманитарных миссий в Рафахе изо всех сил пытаются предоставить хотя бы базовую помощь и остановить распространение болезней.

«Никакая война не может быть допущена в гигантском лагере беженцев», — заявил Ян Эгеланд, генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев, предупредив о будущей «кровавой бане», если израильские операции там будут расширятся.