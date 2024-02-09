Норвегія планує передати Україні ще кілька пускових установок NASAMS Данілов розповів, що буде з Україною в разі перемоги Трампа у США » Президент визначився з новим командувачем Сухопутних військ і начальником Генштабу Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони Олександр Павлюк, повідомляє «Дзеркало тижня» — ZN.UA із посиланням на свої джерела в Міноборони Співрозмовник «Дзеркала тижня» додав, що керівником Генштабу ЗСУ планують призначити командувача Силами територіальної оборони Анатолія Баргелевича. За даними ZN.UA, готуються подання на призначення Павлюка та Баргелевича указами президента. Командувача Сухопутних військ і начальника Генштабу ЗСУ призначає президент за поданням Міністерства оборони. За даними «Української правди», подання від Міноборони в Офіс президента ще не надходило.