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ЗСУ ліквідували 910 окупантів, 22 бронемашини та 24 артсистеми

Про це 9 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 393 290 (+910)
  • танків ‒ 6385 (+2) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11 921 (+22)
  • артилерійських систем – 9435 (+24)
  • РСЗВ – 981 (+1)
  • засобів ППО ‒ 666 (+0)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7209 (+18)
  • крилатих ракет ‒ 1881 (+1)
  • кораблів/катерів ‒ 24 (+0)
  • підводних човнів — 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 551 (+38)
  • спеціальної техніки ‒ 1509 (+4).
9 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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