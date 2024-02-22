Данія надає Україні новий пакет військової допомоги України на 1,7 мільярда крон (247,4 млн доларів)

Про це повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції, пише Ekstra Bladet.
«Данія ухвалила ще один пакет допомоги для України та відправляє дуже чіткий сигнал про те, що її підтримка непохитна», — сказала Фредеріксен.
Що входить у новий пакет допомоги від Данії
На сайті Міноборони Данії зазначається, що у межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.
Данія також передасть:
- ракети для систем протиповітряної оборони,
- техніку для розмінування,
- безпілотники.
Ще пакет міститиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.
Окрім того, на брифінгу було відзначено, що перша данська партія винищувачів F-16 надійде в Україну влітку 2024 року.
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