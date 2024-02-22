У Бундестазі проголосували проти постачання Україні ракет Taurus

Про це інформує Welt.

Вказано, що відповідну пропозицію внесли депутати парламентської групи ХДС/ХСС. Втім під час голосування вони не змогли отримати достатню кількість голосів.

«За» проголосували 182, а «проти» — 480. Ще п’ятеро утрималися.