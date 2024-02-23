Рада ухвалила закон про прозорість місцевого самоврядування

Про це повідомила Галина Васильченко, яка є співавтором закону, у фейсбук.
Що передбачає закон:
- публікація відеозаписів сесій і постійних комісій місцевих рад (після завершення воєнного стану онлайн-трансляція);
- архів записів засідань публічно зберігається 5+ років;
- доповіді на засіданнях рад тільки українською мовою;
- обов’язкова публікація проєктів порядків денних засідань постійних комісій та результатів поіменного голосування;
- інформація щодо об’єктів права власності громад оприлюднюється у формі відкритих даних (це дозволить інвесторам знаходити у громаді об’єкти для капіталовкладень);
- регулярну інвентаризацію майна громади.
Закон поступового набирає чинності – це відбудеться через 3 місяці з дня його оприлюднення.
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