У парламенті Швеції хочуть негайного рішення про поставку Україні літаків Gripen

Лідер шведської партії «Центр» Мухаррем Демірок хоче негайного рішення з приводу поставок країною винищувачів Gripen в Україну.

Про це повідомляє Aftonbladet.

До цих вимог також частково приєдналися представники «Соціал-демократичної робітничої партії». Демірок очікує від прем’єра Швеції рішень з приводу поставок літаків уже сьогодні.

Видання зазначає, що «Центр» уже давно наполягає на відправленні літаків до України, ще до того, як Швеція буде прийнята в НАТО.

Усі опозиційні партії зайняли позитивну позицію, окрім соціал-демократів із застереженням, що Швеція спершу має вступити до НАТО. Про це заявила лідерка партії Магдалена Андерссон у своїй промові на площі Сергеля в Стокгольмі цими вихідними на демонстрації на підтримку України.

Послання уряду і прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона полягало в тому, що вони займуть таку позицію з питання поставок літаків тільки після вступу в НАТО.

«Якщо ми щось і знаємо про Україну, то це те, що панування в повітрі означатиме все для просування фронту», — сказав Мухаррем Демірок.

У Повітряних силах Швеції провели перевірку, чи може країна відправити літаки Україні, але висновки були засекречені.

Демірок сказав, що виробник Saab Jas відкрито заявив, що компанія має низку готових корпусів, а це означає, що можна відносно швидко замінити літаки, які можливо відправлять в Україну.

Зазначимо, що Saab JAS 39 Gripen — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але насправді це багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.