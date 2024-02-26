У парламенті Швеції хочуть негайного рішення про поставку Україні літаків Gripen

Лідер шведської партії «Центр» Мухаррем Демірок хоче негайного рішення з приводу поставок країною винищувачів Gripen в Україну.
Про це повідомляє Aftonbladet.
До цих вимог також частково приєдналися представники «Соціал-демократичної робітничої партії». Демірок очікує від прем’єра Швеції рішень з приводу поставок літаків уже сьогодні.
Видання зазначає, що «Центр» уже давно наполягає на відправленні літаків до України, ще до того, як Швеція буде прийнята в НАТО.
Усі опозиційні партії зайняли позитивну позицію, окрім соціал-демократів із застереженням, що Швеція спершу має вступити до НАТО. Про це заявила лідерка партії Магдалена Андерссон у своїй промові на площі Сергеля в Стокгольмі цими вихідними на демонстрації на підтримку України.
Послання уряду і прем’єр-міністра Ульфа Крістерссона полягало в тому, що вони займуть таку позицію з питання поставок літаків тільки після вступу в НАТО.
«Якщо ми щось і знаємо про Україну, то це те, що панування в повітрі означатиме все для просування фронту», — сказав Мухаррем Демірок.
У Повітряних силах Швеції провели перевірку, чи може країна відправити літаки Україні, але висновки були засекречені.
Демірок сказав, що виробник Saab Jas відкрито заявив, що компанія має низку готових корпусів, а це означає, що можна відносно швидко замінити літаки, які можливо відправлять в Україну.
Зазначимо, що Saab JAS 39 Gripen — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який був розроблений з урахуванням універсальності. Формально він належить до класу винищувачів, але насправді це багатоцільовий літак, що здатний виконувати різні завдання.
Leave a Reply