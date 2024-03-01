Прогноз погоди на вихідні 2–3 березня: весна приходить із заходу

Першого березневого вікенду в Україні очікується типова для початку весни погода. За даними Sinoptik.ua, дні будуть хмарними, але без опадів — якщо у планах були прогулянки чи далекі поїздки, погода у вихідні не завадить. У всіх регіонах денна температура буде плюсовою, а вночі лише в деяких частинах країни очікується 0 °С.

Погода в суботу 2 березня

У суботу синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. На сході та півночі повітря вдень прогріється до +5…+8 °С (уночі — близько 0 °С), на півдні та в центрі — до +9…+11 °С (уночі — +2…+4 °С). Найтепліше буде в західних областях країни — тут удень очікується +12…+14 °С, уночі — +5…+7 °С.

У Запорізькій області на вулиці може відчуватися прохолодніше, ніж буде насправді, через сильний вітер (до 10 м/с), тому не поспішайте знімати зимові куртки та шапки.

Щоб початок весни не минув під знаком застуд та апатії через ослаблений за зиму імунітет, пропийте курс вітамінів, більше рухайтеся і дихайте свіжим повітрям, збільшіть у раціоні частку горіхів, сухофруктів, часнику та імбиру, натуральних кисломолочних продуктів і зеленого чаю.

Погода в неділю 3 березня

У неділю погода не зміниться — сонце періодично виглядатиме з-за хмар, опадів не передбачається. До речі, цей день у світі присвячено дикій природі, тому, якщо у вас поки що немає особливих планів, можете влаштувати сімейний похід до зоопарку й побачити, як весну зустрічають хвостаті, зубаті та сумчасті.

На сході, півночі та в центрі України температура вдень становитиме +5…+8 °С, уночі — близько 0 °С. На сході та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +8…+10 °С (уночі — близько 0 °С), на заході країни — до +10…+12 °С (уночі — +5…+7 °С).

Погода в понеділок 4 березня

Новий тиждень розпочнеться з невеликої хмарності. У східних і північних регіонах очікується до +6…+9 °С удень, уночі — близько 0 °С. У центрі термометри покажуть +8…+11 °С, на півдні та заході України — +10…+13 °С. Парасольки знову не знадобляться — погода на початку тижня буде без опадів. А от про засоби з SPF забувати не варто, ультрафіолетовий індекс поступово зростає.

Народні прикмети та вірування

Удень 2 березня птахів підгодовували вівсянкою, щоб задобрити весну, а також спостерігали за хмарами: якщо вони були перистими, справжнє тепло було не за горами.

Сонячний ранок 3 березня вважався прикметою похолодання, а хмари у небі обіцяли нічні морози. А от птахи, що активно галасували цього дня, навпаки, вважалися вірною ознакою потепління.