У НАТО назвали погрози Путіна використати ядерну зброю психологічним залякуванням

Про це повідомляє Politico.

Джоане охарактеризував погрози Путіна як «дискурс, який заглиблюється в логіку психологічного залякування, а не реальних намірів».

«Ми не бачимо жодної безпосередньої загрози застосування Росією цієї зброї. Але ці заяви самі по собі дуже небезпечні, тому що вони підривають довіру. Росія знає наслідки такого кроку», — додав він.

Окрім цього Джоане пообіцяв, що НАТО «продовжить підтримувати Україну та уникати ескалації у відносинах з Росією».

Також він відреагував на пропозицію Макрона щодо розгортання військ на території України, заявивши, що НАТО поважає право союзників пропонувати нові ідеї, але не планує розгортати війська в Україні.