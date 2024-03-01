«Я баяніст»: Олег Скрипка заявив, що питати його про мобілізацію недоречно

Лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка зазначив, що не уповноважений коментувати питання мобілізації, оскільки є музикантом

Про це він сказав в інтервʼю Ользі Нємцевій в ефірі єдиного телемарафону.

Український музикант Олег Скрипка, який у серпні 2023 року поділився, що вважає, що чоловікам слід дозволити виїжджати за кордон за донат, щоб вони не давали хабарі, а платили офіційно, назвав цитування його слів «маніпуляцією тезами».

«Якби була ситуація, що хтось спитав мою думку і що би я сказав, то я думаю так. Але я нічого не пропоную, я нікому нічого не вказую, я не є спеціалістом у цьому питанні», — заявив фронтмен «ВВ».

Скрипка уточнив, що не хоче коментувати рішення влади щодо мобілізації, адже не уповноважений щось вирішувати.

«Можливо, навіть ФСБ так впливає на нашу мобілізаційну систему, щоб їм потім мати таку картинку, щоб вкладати потім цю картинку в певні екрани. Це схема, воно все працює», — припустив музикант.

Він зазначив, що вважає, що такі питання журналісти ставлять йому, щоб його «мокнути», адже потім інші будуть використовувати його слова проти нього.

«Річ у тому, що я баяніст. І питати баяніста про мобілізацію — це трішечки як би [недоречно]», — наголосив Скрипка.

Разом з тим, він погодився з журналісткою, яка зауважила, що зараз в Україні така ситуація, коли сьогоднішній професійний баяніст чи бариста вже завтра стає професійним штурмовиком.

Наприкінці серпня в інтервʼю каналу «Пряма червона» Скрипка поділився, що вважає, що війна в Україні не така тяжка, щоб обмежувати виїзд за кордон 100% чоловіків. Він запропонував ввести донат, який надавав би право виїжджати з країни, що допомогло би боротися з корупцією.