ЗСУ відбили щонайменше 30 атак РФ на Новопавлівському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника в районах населених пунктів Петропавлівка, Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія», на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку Силами оборони відбито 1 атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.