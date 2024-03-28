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ООН: щонайменше 14 085 цивільних загинуло внаслідок російського вторгнення Чи буде мобілізація з 18 років: у Міноборони пояснили » Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 60 бойових зіткнень. Натомість українські бійці відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 780 окупантів Про це 28 березня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб,

танків ‒ 6914 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21) од,

артилерійських систем – 10 963 (+32) од,

РСЗВ – 1021 (+2) од,

засоби ППО ‒ 729 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22),

крилаті ракети ‒ 2017 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 595 (+56) од,

спеціальна техніка ‒ 1800 (+6) од.