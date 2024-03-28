Сили оборони за добу ліквідували 780 окупантів

Про це 28 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 439 970 (+780) осіб,
- танків ‒ 6914 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 237 (+21) од,
- артилерійських систем – 10 963 (+32) од,
- РСЗВ – 1021 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 729 (+1) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8590 (+22),
- крилаті ракети ‒ 2017 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 595 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 1800 (+6) од.
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