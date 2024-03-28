США и Израиль проведут новые переговоры по израильскому плану вторжения в Рафах

Израиль все же согласился направить своих военных стратегов в Вашингтон, чтобы обсудить свое намерение начать сухопутную операцию против боевиков ХАМАС в городе Рафах на юге сектора Газа.

В понедельник Израиль отменил поездку в знак протеста против отказа США наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня в войне между Израилем и ХАМАС.

США, будучи самым верным союзником Израиля в почти шестимесячной войне, воздержались при голосовании ООН на этой неделе, после того как налагали вето на аналогичные резолюции ранее.

Это вызвало недовольство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, что свидетельствует о растущем расколе между Вашингтоном и еврейским государством по поводу ведения войны.

Однако, несмотря на отмену поездки израильских военных стратегов, министр обороны Израиля Йоав Галант находился в Вашингтоне для переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном.

Нетаньяху заявлял, что атака на Рафах необходима, чтобы лишить ХАМАС контроля над сектором Газа.

Однако США заявили Израилю, что они выступают против вторжения в Рафах, особенно после того, как более миллиона палестинских гражданских лиц укрылись там во временных палатках и сооружениях.

Белый дом заявил, что дополнительные переговоры с израильскими официальными лицами – это «хорошая вещь» и что сейчас обсуждается дата их проведения.