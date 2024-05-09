Про це повідомив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький в етері телеканалу «Еспресо».

«Ми ставили моніторингове запитання, якою має бути політика щодо цієї церкви. Було три варіанти, від не втручатися і розслідувати окремі правопорушення, якщо вони є, до встановлення державного контролю чи повної заборони. Зараз понад 60% українців виступають за повну заборону УПЦ МП. Ще 20% виступають за встановлення державного нагляду, контролю над нею. Лише 12% вважають, що не потрібно втручатися в справи цієї церкви», — зазначив він.

Щонайменше за останній рік УПЦ МП не спромоглася довести українським громадянам, що вона є українською, що в неї немає зв’язків з РФ, зауважив Грушецький.

«Ми поводимо це опитування вже не перший раз. Питання цікавить з декількох ракурсів. Перше, як взагалі українці ставляться до української православної церкви, яка точно до травня 2022 року була церквою московського патріархату. Зараз вимагають це оспорювати, але сприйняття не змінюється. Наразі 82% українців не довіряють УПЦ МП. Хоча вона може зберігати контроль над більшістю парафій, абсолютна більшість українців їй не довіють. Лише до 10% українців ідентифікують себе з УПЦ МП. Деякі західні коментатори бачать ці дані, як фальсифіковані. Мовляв, це спроба підбурювання до насильства проти парафіян УПЦ МП, але насправді це не так. Більшість людей висловлюють претензії навіть не до місцевих священиків, а до верховного керівництва цієї церкви, які не здатні до реформування», — розповів виконавчий директор КМІС.