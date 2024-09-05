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В НБУ розповіли про найбільш реалістичне джерело покриття бюджетного дефіциту

Найбільш реалістичне джерело покриття бюджетного дефіциту – активна робота на ринку внутрішніх запозичень для залучення  до кінця цього року 220 млрд грн чистого фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України з посиланням на голову НБУ  Андрія Пишного.

Звертаючись до банків, перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова закликала їх врахувати це в інвестиційних планах до кінця року, зокрема в частині обсягів придбання ОВДП.

«Йдеться не про роловер, а про додаткові плани, чисті залучення для фінансування потреб бюджету», – уточнила Катерина Рожкова.

«З огляду на зростаючі потреби бюджету через тривалу війну, Україна формує запити до партнерів про збільшення фінансування. – зазначив Пишний. – Але наша країна має пройти свою частину шляху і зробити внесок до загального кошика.»

5 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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