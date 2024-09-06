60% держбюджету йде на армію — Шмигаль

Про це він розповів у парламенті під час години запитань до уряду, — інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами Шмигаля, уряд одночасно працює над залученням зовнішніх та внутрішніх ресурсів.

Зокрема, у 2024 році Україна отримала $24,5 млрд зовнішнього фінансування, — зауважив прем’єр. Основними бенефіціарами стали Євросоюз, США, МВФ, Японія, Канада та Велика Британія.

Очільник українського уряду заявив, що потреби України в зовнішньому фінансуванні на цей рік становлять близько $38 млрд.

Шмигаль нагадав, що Україні вдалося реструктуризувати зовнішній борг і таким чином заощадити $11,4 млрд на три роки.

«Армію ми фінансуємо виключно з наших внутрішніх джерел. Витрати на оборону становлять до 60% від усієї суми видатків загального фонду державного бюджету. Зараз нам потрібно знайти всередині країни кошти на покриття дефіциту та для того, щоб наші сили оборони мали все необхідне», — наголосив прем’єр-міністр.