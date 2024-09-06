РФ ударила балістикою по Павлограду: загинула людина, кількість постраждалих зросла до 61

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«61 постраждалий у Павлограді. Більшість хоч і у стані середньої тяжкості, але у лікарнях. Кожному медики надають всю необхідну допомогу», — написав він.

О 14:55 посадовець інформував про 58 постраждалих.

У них рвані та різані рани, переломи, забої, черепно-мозкові травми.

«У Павлограді серед тих, хто у лікарні, троє людей – важкі. Це чоловіки 30, 68 та 69 років», — зазначив він.

Як додав очільник ОВА, серед поранених 5 дітей.

«У місті внаслідок ракетних ударів є пошкодження на декількох підприємствах. Понівечено більше 30 багатоповерхівок, дитячий садочок та 27 магазинів. Знищене авто, ще 2 побиті», — наголосив він.

Крім того, у місті були розгорнуті Пункти незламності й організовано підвіз води. Триває ліквідація наслідків і фіксація побитого.

Депутатка Дніпропетровської обласної ради Одарка Біла в етері Еспресо розповіла, що аварійно-рятувальні роботи продовжуються, тому кількість поранених може бути більшою. За її словами, наразі відомо про трьох постраждалих, які перебувають у важкому стані.

«Мої колеги, які зараз там на місця, кажуть, що це один з найбільш руйнівних обстрілів, бо вже бачимо, що постраждало понад 2000 квартир, це близько 30 будинків», — каже депутатка.

Раніше у ДСНС повідомляли, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Павлограду зросла до 55 людей. Одна людина загинула. На місці удару тривають аварійно-рятувальні роботи на місці удару.