«Може працювати». США ознайомилися з Планом перемоги Зеленського

Про це повідомила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, передає Голос Америки.

«Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що він викладає стратегію та план, які можуть працювати. І нам потрібно побачити, як ми можемо сприяти цьому, спілкуючись з усіма главами держав, які будуть тут, у Нью-Йорку. Отже, знову ж таки, ми сподіваємось досягти певного прогресу», — заявила вона.

За словами Грінфілд, США ніколи не втрачали надії знайти шлях до миру. Це те, над чим президент США Джо Байден «старанно працював» понад два роки.

Також речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що у Держдепі ознайомилися з Планом перемоги Зеленського, передає Суспільне.

«Як сказав президент Зеленський, він з нетерпінням чекає на детальне представлення цього плану президенту (Джо Байдену, — ред.) найближчими днями і тижнями, і я думаю, що ми дочекаємося цієї зустрічі, перш ніж робити якісь подальші висновки щодо нього», — зазначив Міллер.

За його словами, у Держдепі поділяють оцінку Лінди Томас-Грінфілд щодо Плану перемогу України. Проте Міллер не прокоментував, чи існують якісь часові рамки щодо реалізації цього плану.