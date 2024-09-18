Трагічна експедиція: у США оприлюднили перші фото субмарини, яка затонула на шляху до «Титаніка»

Знімки підтверджують версію про те, що причиною руйнування став тиск в океані
Берегова охорона США
Берегова охорона США опублікувала перші фото пошкодженого підводного судна «Титану», повний склад екіпажу якого загинув унаслідок вибуху в червні 2023 року.
На знімку зображено зламаний хвостовий конус субмарини на дні Атлантичного моря, повідомляє The Guardian.
Поруч з ним видно інші фрагменти зруйнованого «Титана», які рятувальні бригади знайшли після трагедії.
Як інформує CNN, Морська рада заявила, що відокремлений хвостовий конус та інші уламки – «переконливі докази» того, що судно зазнало «катастрофічної імплозії», тобто вибуху, спрямованого всередину.
Ймовірно, причиною руйнування став тиск на дні океану.
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