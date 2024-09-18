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Трагічна експедиція: у США оприлюднили перші фото субмарини, яка затонула на шляху до «Титаніка»

Трагічна експедиція: у США оприлюднили перші фото субмарини, яка затонула на шляху до Титаніка
Знімки підтверджують версію про те, що причиною руйнування став тиск в океані
Берегова охорона США

Берегова охорона США опублікувала перші фото пошкодженого підводного судна «Титану», повний склад екіпажу якого загинув унаслідок вибуху в червні 2023 року.

На знімку зображено зламаний хвостовий конус субмарини на дні Атлантичного моря, повідомляє The Guardian.

Поруч з ним видно інші фрагменти зруйнованого «Титана», які рятувальні бригади знайшли після трагедії.

Як інформує CNN, Морська рада заявила, що відокремлений хвостовий конус та інші уламки – «переконливі докази» того, що судно зазнало «катастрофічної імплозії», тобто вибуху, спрямованого всередину.

Ймовірно, причиною руйнування став тиск на дні океану.

18 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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