Ізраїль сховав вибухівку в батареях пейджерів, які здетонували у кишенях «Хезболли» – CNN

Ізраїль помістив вибухівку в батареї пейджерів, які дистанційно підірвали під час атаки на «Хезболлу» в Лівані 17 вересня — CNN з посиланням на двох високопоставлених ліванських співробітників служб безпеки

Видання повідомляє, що ліванські правоохоронці провели серію контрольованих вибухів кількох замінованих пейджерів під час розслідування, щоб встановити причетних до виготовлення цих пристроїв і того, як вони потрапили до «Хезболли».

«Пейджери, використані під час контрольованих вибухів, були вимкнені під час нападу 17 вересня, а це означає, що вони не отримали повідомлення, яке призвело до детонації скомпрометованих пристроїв. Чиновники перебували в першому ряду, щоб побачити, наскільки катастрофічними були б вибухи для тих, хто носив ці пристрої, і для тих, хто їх оточував».

Один із співрозмовників видання заявив, що вибухівку було заховано всередині акумуляторів настільки складним способом, що її неможливо було виявити. Він не уточнив, які перевірки пройшли пейджери перед ввезенням до країни.

Інше джерело розповіло CNN, що оглянув один із скомпрометованих пейджерів і спостерігав за його вибухом. За його словами, вибухова речовина була інтегрована в літієву батарею пейджера і її практично неможливо було виявити. Він додав, що ніколи не бачив нічого подібного.