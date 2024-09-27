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Мінсоцполітики представило Соціальний портал

Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Костянтин Кошеленко на форумі Global Digital Social Forum 2024: Empower community, передає Інтерфакс-Україна.

За словами Кошеленка, роботу на порталі розпочнуть з соціальних послуг, а згодом функціонал будуть розширювати. Наразі, зокрема, доступні послуги «Догляд вдома», «Натуральна допомога», «Соціальна адаптація» та інші.

Заступник міністра також анонсував, що на початку 2025 року Мінсоцполітики отримає новий зручний і функціональний сайт.

Переглянути, як працює Соціальний портал можна за посиланням.

27 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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