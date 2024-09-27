РФ ударила ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі, є постраждалі

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що в результаті влучання руйнувань зазнала адміністративна будівля. Також пошкоджено приватні будинки, що розташовані поруч.

«Зараз поліція та рятувальники працюють на місці події, правоохоронці документують та збирають докази чергового воєнного злочину РФ», — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ДСНС України, станом на 10:20 відомо про трьох постраждалих.

За даними очільника ОВА Сергія Лисака, у стані середньої тяжкості ушпиталили 45-річного чоловіка.

Попередньо голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що окупанти вдарили по адмінбудівлі в Кривому Розі.

«Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди», — написав він у Telegram.

О 09:19 міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про ворожу ракетну атаку на місто.

Вже о 09:37 він додав, що є ризики повторних ударів балістикою.