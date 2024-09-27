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РФ за добу війни в Україні втратила 1370 військових

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 649170 (+1370) осіб
  • танків ‒ 8846 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,
  • артилерійських систем– 18678 (+58) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2608 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)

В Генштабі зазначають, що дані уточнюють.

27 сентября, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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