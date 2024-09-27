Хочу вести свою рубрику

РФ ударила ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі, є постраждалі В Китаї затонув новітній атомний підводний човен » РФ за добу війни в Україні втратила 1370 військових Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1370 військових. Українські захисники знищили 21 ворожий танк і 58 артсистем Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 649170 (+1370) осіб

танків ‒ 8846 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,

артилерійських систем– 18678 (+58) од,

РСЗВ – 1199 (+0) од,

засоби ППО ‒ 961 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),

крилаті ракети ‒ 2608 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3192 (+2) В Генштабі зазначають, що дані уточнюють.