Розвідка США заявила про ризики через можливі удари України по території Росії

Американська розвідка вважає, що у разі надання Україні дозволу на використання ракет дальньої дії для ударів по території РФ, Росія може відповісти більш агресивними діями. Це може включати летальні атаки проти США та їхніх союзників — The New York Times

Оцінка розвідки, про яку раніше не повідомлялося, також применшує вплив, який ракети великої дальності матимуть на перебіг конфлікту, оскільки українці наразі мають обмежену кількість зброї, і незрозуміло, скільки ще, якщо взагалі, можуть надати західні союзники.

Оцінка висвітлює те, що аналітики розвідки вважають потенційним ризиком і невизначеною вигодою від прийняття такого рішення щодо дозволу на дальні удари вглиб РФ.

Отримані дані можуть частково пояснити, чому Байдену було так важко ухвалити це рішення, і продемонструвати внутрішній тиск на нього, який змусив його відмовити Зеленському в проханні. Американські посадовці, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити питання розвідки та внутрішні дискусії, сказали, що залишається незрозумілим, що Байден вирішить зробити.

Зеленський публічно і приватно лобіював повноваження на використання ракет.