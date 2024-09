Лечение сердечной аритмии Прогноз погоди на вихідні 28–29 вересня: десь — ще літо, десь — вже осінь » Саудівська Аравія відмовилася стримувати падіння цін на нафту Саудівська Аравія готується відмовитися від свого неофіційного цільового орієнтиру ціни на нафту $100 за барель і планує збільшувати видобуток, щоб відвоювати частку ринку, навіть якщо це призведе до зниження котирувань. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела, знайомі з питанням. Згідно з публікацією Financial Times, група країн-виробників нафти та з союзників, відома як ОПЕК+, має намір 1 грудня підтвердити збільшення видобутку відповідно до плану, навіть якщо це означатиме триваліший період низьких цін на нафту. «Зміна тактики Саудівської Аравії спонукала інших членів ОПЕК+ неодноразово скорочувати видобуток з листопада 2022 року, намагаючись зберегти високі ціни. Ціна на нафту Brent, міжнародний орієнтир, у 2022 році становила в середньому 99 доларів за барель, що є найвищим рівнем за вісім років…», – пишуть журналісти. Саудівський уряд вирішив, що не бажає й надалі поступатися часткам ринку іншим виробникам нафти, і вважає, що в країни достатньо джерел фінансування, включаючи іноземні резерви та облігації, щоб витримати період зниження цін на сиру нафту, йдеться в повідомленні Financial Times. «За даними МВФ, Саудівській Аравії потрібна ціна на нафту близько 100 доларів за барель, щоб збалансувати свій бюджет, оскільки наслідний принц Мухаммед бін Салман прагне фінансувати низку мегапроектів, які є основою амбітної програми економічних реформ»,– зазначає видання. У минулому Саудівська Аравія збільшувала виробництво, щоб захистити свою частку ринку. У 2020 році Саудівська Аравія та Росія вступили в цінову війну, наповнивши світові ринки нафтою після того, як Москва відмовилася підтримати рішення ОПЕК про більш суттєве скорочення видобутку для боротьби з наслідками пандемії. У 2014 році Ер-Ріяд заблокував заклики деяких членів ОПЕК скоротити видобуток, щоб зупинити падіння цін на нафту, що створило умови для боротьби за частку ринку між країнами ОПЕК та країнами, що не входять до картелю, на тлі буму видобутку сланцевої нафти в США. ОПЕК та Саудівська Аравія неодноразово заявляли, що не встановлюють певну ціну на нафту та приймають рішення на основі фундаментальних ринкових показників та в інтересах балансування попиту та пропозиції. Після публікації статті Financial Times світова ціна на нафту марки Brent знизилася приблизно на 2% до 72 доларів за барель.