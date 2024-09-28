ЦАХАЛ заявив про знищення лідера «Хезболли» Хасана Насралли

Про це повідомляє The Times of Israel.

Хагарі зазначив, що штаб був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахія, відомому оплоті «Хезболли» в Бейруті.

За інформацією джерел в органах безпеки Лівану, ізраїльська атака була спрямована на район, де зазвичай базуються високопосадовці «Хезболли».

Як повідомляє телеканал al-Manar, що належить «Хезболлі», в результаті численних ударів було зруйновано чотири будівлі і є жертви.

Наразі Ізраїль перевіряє, чи перебував лідер «Хезболли» Хасан Насралла в штаб-квартирі терористичного угрупування в Бейруті під час авіаудару ізраїльських ВПС.

Джерело, близьке до угруповання, заперечує загибель або поранення Насралли, стверджуючи, що він «в порядку».

За словами чиновника, обізнаного з деталями, США були повідомлені про майбутній удар в Бейруті за кілька хвилин до його нанесення.