Мішель закликав реформувати Радбез ООН та відмовитися від права вето

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав до рішучого реформування Ради Безпеки ООН, яка втратила репрезентативність і легітимність, а також до відмови від права вето, що паралізує її роботу.

Таку заяву він зробив під час виступу в ході дебатів високого рівня на 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

«Нам потрібні спільні закони, які будуть поважатися усіма. У цьому контексті Рада Безпеки має позбавитися (права – ред.) вето, яке її паралізує. Вона нині не є репрезентативною, не є легітимною, і вона є неефективною та дедалі глибше заходить у тупик», — сказав Мішель.

Він указав, що Статут ООН було ухвалено у червні 1945 року, і відтоді світ пройшов крізь нові небезпечні конфлікти та потребує інструментів для їх вирішення. Але жодних змін та уточнень до Статуту ООН зроблено не було.

«Ми повинні реформувати Раду Безпеки, вона має стати більш інклюзивною. Африка і, як я це бачу, Латинська Америка, мають отримати постійні місця. До того ж регіональні організації мають надалі більше залучатися до прийняття рішень в ООН. Вони мають відігравати дорадчу роль у Раді Безпеки у справах, які їх стосуються», — додав президент Європейської ради.