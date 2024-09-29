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Українська стрічка «Ти – Космос» здобула перші міжнародні нагороди на кінофестивалі у Страсбурзі

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Зазначається, що фільм отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно – Golden Melies.

Більше про фільм

«Ти – Космос» – науково-фантастична трагікомедія про українського далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін. Попри величезну відстань вони вирішують летіти назустріч один одному.

Головну роль у стрічці виконав Володимир Кравчук, який нині є військовослужбовцем ЗСУ. Його партнером став робот Максим, озвучений також військовим – Леонідом Попадьком.

В український прокат фільм вийде навесні 2025 року.

29 сентября, 2024 | Category: Видео, Новини українською, Новости, Украина

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