Генштаб: на знищеному арсеналі «Котлубань» у Волгоградській області РФ знаходилися іранські ракети

Інформацію про це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

«Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області. За наявною інформацією, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовий об’єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім українські підрозділи успішно виконали бойове завдання.

«На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів», — додали у Генштабі.

Повідомляється також, що операцію провели Сили безпілотних систем спільно із підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, Головного управління розвідки та Служби безпеки України.