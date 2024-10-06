У Москві горить військове училище нібито після атаки БПЛА

Пресслужба оборонного відомства РФ повідомляє, що «впродовж минулої ночі зупинена спроба київського режиму завершити терористичну атаку з застосуванням літака типу БПЛА по об’єктах на території Російської Федерації».

Зазначається, що російська ППО начебто знищила 4 українських безпілотних летальних апарати: 2 БПЛА – над територіями Курської області та по одному над територіями Білгородської та Воронезької областей.

Водночас телеграм-канал SOTA інформує, що у Москві в районі Кузьминки сталась пожежа, імовірно, після атаки безпілотника на Московське вище загальновійськове командне училище. Поруч розташовуються стрільбище та автомобільна заправка.

Як повідомили місцеві жителі, було чути гучні «хлопки» та звуки, схожі на стрілянину, але нетривалий час.