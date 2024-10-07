Новим комбригом 72 ОМБр, яка обороняла Вугледар, призачено полковника Олександра Охріменка

Полковника Олександра Охріменка призначено новим командиром 72-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомила пресслужба бригади.

«Бої за Бахмут, Павлівку, Вугледар, Микільське, Новомихайлівку, Водяне. Знов Вугледар. Період, який тривав більше двох років. Це час, коли ворог не зламав нас. Це бої, які об’єднали. Це шлях, котрий ми пройшли під керівництвом Героя України та Народного Героя України полковника Івана Вінніка. Дякуємо за стійкість, силу, волю, мудрість та любов до особового складу! Успіху та перемог на новому шляху. Пане полковнику, честь!

Далі Чорних Запорожців вестиме в бій полковник Олександр Охріменко», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня 2024 року стало відомо, що полковника Івана Вінніка звільнили з посади командира 72 ОМБр.

В ОК «Північ» заявили, що Вінніка призначено на вищу посаду «з метою просування по службі та для передачі бойового досвіду».