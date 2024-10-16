РФ сформувала «бурятський батальйон» із північнокорейців: 18 вояк уже втекли – джерела

Російські окупанти сформували «особливий бурятський батальйон», укомплектований громадянами КНДР, при цьому 18 військовослужбовців із Північної Кореї вже скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ — співрозмовники «Української правди» в спецслужбах

За даними джерел УП, подія мала місце за 7 кілометрів від державного кордону з Україною.

За словами нашого співрозмовника, мотиви втечі північнокорейців невідомі, окупаційна армія розпочала їхні пошуки. Водночас цю інформацію російські окупанти намагаються приховати від свого вищого командування.

Раніше з’явилась інформація про формування у складі окупаційного війська «особливого бурятського батальйону», укомплектованого громадянами КНДР.

Орієнтовна кількість особового складу до 3000 осіб.