98% повісток надсилають тим, хто не працює – Шмигаль

98% повісток у першу чергу отримують ті військовозобов’язані, хто офіційно не працює та взагалі не платить податки з доходу.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час Київського міжнародного економічного форуму.

«Станом на сьогодні 98% розісланих повісток, які формуються уже через реєстр «Оберіг», направляються людям, які не платять жодної гривні податків і ніде не зареєстровані. Пріоритет у мобілізації сьогодні надається людям, які не працюють, безробітним. Відповідно, основа цього принципу уже втілена», – сказав він.

Шмигаль уточнив, що лише 2% повісток за останні два місяці було надіслано людям, які працюють.