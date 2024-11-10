Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області РФ “Криму більше немає” – радник Трампа закликав Зеленського зосередитись на мирі, а не поверненні окупованих територій » Війська РФ за добу втратили 11 танків, 31 артсистему і 1350 військових Українські захисники за добу на фронті ліквідували ще 1350 російських окупантів та низку одиниць ворожої військової техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 708 890 (+1350) осіб,

танків ‒ 9249 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 18 726 (+29) од,

артилерійських систем – 20 280 (+31) од,

РСЗВ – 1245 (+0) од,

засоби ППО ‒ 996 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 619 (+44),

крилаті ракети ‒ 2634 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 683 (+122) од,

спеціальна техніка ‒ 3604 (+0) од.