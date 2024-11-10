Війська РФ за добу втратили 11 танків, 31 артсистему і 1350 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 708 890 (+1350) осіб,
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танків ‒ 9249 (+11) од,
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бойових броньованих машин ‒ 18 726 (+29) од,
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артилерійських систем – 20 280 (+31) од,
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РСЗВ – 1245 (+0) од,
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засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18 619 (+44),
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крилаті ракети ‒ 2634 (+0),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 28 683 (+122) од,
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спеціальна техніка ‒ 3604 (+0) од.
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