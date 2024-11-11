Знаменитий актор Том Генкс покинув США після перемоги Трампа на виборах Стармер зустрінеться з Макроном у Франції, щоб обговорити підтримку України після перемоги Трампа » Трамп і його перші кадри Республіканці наближаються до повного контролю над Конгресом США. Вони забезпечили собі більшість у Сенаті, а для контролю над Палатою представників їм не вистачає трьох місць. Тим часом Дональд Трамп вже оголосив про свої майбутні перші кадрові рішення. Щоб отримати більшість у палаті, Республіканська партія має набрати 218 з 435 місць. За останніми даними, вони мають 214, а демократи — 205. Після перемоги на президентських виборах усі погляди прикуті до Трампа та призначень у його новій адміністрації. Наразі відомо, що новообраний президент запропонував конгресвумен від штату Нью-Йорк Елізі Стефаник посаду посла США в ООН. Вона хоч і має українське прізвище як у класика української літератури Василя Стефаника, але про її українське походження доведеної інформації немає. В її офіційній біографії вказано, що її предок Миколай Стефаник був із Польщі — села Фриштак біля Жешува. За кордони Америки відповідатиме республіканець Том Гоман. Він, за словами Трампа, виконуватиме функції «царя кордонів». Очікують, що за підсумками виборів республіканці отримають щонайменше 52 місця зі 100 у Сенаті Конгресу США. Контроль над Палатою представників дає партії право ініціювати закони про витрати і починати процедуру імпічменту щодо посадових осіб. Лідерство в обох палатах означає, що більшість програм Трампа з більшою імовірністю отримають схвалення Конгресу, ніж якби демократи контролювали одну з палат. Автор фото,Getty Images Підпис до фото, Помпео називали вигідним для України кадром, адже він виступав за потужнішу допомогу Києву Під час передвиборчої кампанії Трамп, з-поміж іншого, обіцяв «подолати інфляцію», знизити податки і депортувати іммігрантів, що перебувають у США нелегально. Тим часом активно обговорюють чутки про те, хто отримає ключові посади в новому уряді США. Крісло наступного міністра внутрішньої безпеки прогнозують колишньому виконувачу обов’язків директора Імміграційної та митної поліції США (ICE) Томасу Гоману. Його новообраний президент вже призначив відповідальним за імміграційну політику і безпеку кордонів США. За словами Трампа, Гоман отримав посаду «царя кордонів», який займатиметься безпекою південного та північного кордонів, а також морською та авіаційною безпекою. «Крім того, Гоман відповідатиме за депортацію нелегальних мігрантів … Я не сумніваюся, що він виконає фантастичну і довгоочікувану роботу», — написав Трамп у соцмережі Truth Social. У заяві, опублікованій у газеті New York Post, Трамп повідомив, що на посаду постійного представника США при ООН він хоче призначити конгресвумен від штату Нью-Йорк Елізі Стефаник. Вона вже підтвердила свою згоду у тій самій газеті, вказавши, що для неї це «велика честь». Стефаник також додала, що сподівається заручитися підтримкою колег у сенаті Сполучених Штатів. Очолить адміністрацію 47-го президента Сьюзі Вайлс. У своїй промові, присвяченій перемозі на виборах, Трамп назвав її «крижаною дівою», натякаючи на врівноваженість і витримку Вайлс. Він також додав, що «вона любить залишатися на задньому плані». Серед претендентів на ключові посади в адміністрації — мільярдер Ілон Маск, який зіграв ключову роль у передвиборчій кампанії Трампа, і Роберт Кеннеді-молодший, який вів свою власну президентську кампанію, перш ніж підтримати Трампа. Кілька днів тому Дональд Трамп оголосив, що Ніккі Гейлі та ексдержсекретар Майк Помпео, які працювали в його першій адміністрації, не отримають нових посад після його повернення в Білий дім у січні. Новина про Помпео засмутила українських оглядачів, адже його називали людиною, яка добре знала українську тему і була позитивно налаштована на збільшення допомоги Києву. Навесні Помпео навіть публікував власний план щодо миру в Україні, який передбачав більший тиск на Росію та потужнішу підтримку Києва. bbc.com