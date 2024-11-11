ЗСУ отримають далекобійні дрони та ракети за рахунок заморожених активів РФ

Сили оборони до кінця 2024 року отримають вироблені в Україні далекобійні дрони, системи ПТРК, ракети та артилерійські установки. Це передбачено домовленостям з Данією про підтримку українського ОПК на 4,2 млрд данських крон (629 млн доларів)

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зокрема, 1,3 млрд данських крон — це гроші з держбюджету Дані, а 2,9 млрд — відсотки від заморожених російських активів, управління якими здійснює Данія від імені ЄС.

Низку відповідних імплементаційних угод Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерство оборони України уклали з Міністерством оборони Данії.

«Данія вже давно є одним з найбільших прихильників України, і ми будемо продовжувати це робити. Але якщо ми хочемо підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, дуже важливо, щоб ми підтримували українську оборонну промисловість безпосередньо», — сказав міністр оборони Данії Троельс Люнд Поульсен.

Він заявив, що радий бачити, що «данська модель» зараз діє, «і що ми фінансуємо дуже затребуване обладнання у тісній співпраці з Україною, яке може бути поставлене протягом декількох місяців».

Як зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, Данія першою розпочала закупівлю озброєння безпосередньо у наших оборонних підприємств.

«За результатами угод українські виробники озброєння та техніки – як державні, так і приватні – до кінця 2024 року закуплять ЗСУ самохідні артилерійські установки, ударні безпілотники, протитанкову зброю, ракетне озброєння», — повідомив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.