У Bloomberg підрахували, скільки коштів доведеться витрачати Європі на оборону

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з аналізом, проведеним аналітиками Bloomberg Intelligence на чолі з Джорджем Фергюсоном, це пов’язано з попередніми заявами Дональда Трампа щодо скорочення безпекової співпраці США з Європою та можливого виходу з НАТО, якщо союзники не збільшать свої військові витрати.

«Російська агресія вже призвела до збільшення витрат на оборону в Європі, — заявив Фергюсон. — Однак може знадобитися більше для підтримки України, протидії широкомасштабній агресивній регіональній політиці Москви і вирішення проблеми поглиблення стратегічної конкуренції з Китаєм».

Колишній президент Європейського центрального банку Маріо Драгі також попередив про «повільну агонію» Європейського Союзу, якщо країни не почнуть терміново інвестувати в оборонний сектор.

За його словами, Європі необхідно розширити виробничі потужності, щоб захистити свої фундаментальні цінності.

Згідно з доповіддю, ключовими потребами є нові бойові танки, артилерійські гармати, бойові машини піхоти, а також повітряна техніка, така як вантажні літаки та підводні мисливці.