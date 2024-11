За 1000 днів повномасштабного вторгнення Україна уразила понад 25% основних військових кораблів РФ у Чорному морі МВФ трохи покращив прогноз зростання ВВП України » Бойові дії в Україні можуть завершитись у 2025 році – The Economist У виданні The Economist вважають, що у 2025 році Україна та Росія можуть почати переговори під тиском США та відсутності потрібної кількості зброї та фінансування. Припускають, що у цей час бойові дії затихнуть і може виникнути «напівзаморожений конфлікт» — The Economist «2025 рік може стати роком, коли бойові дії в основному закінчаться. Обидві сторони близькі до виснаження, і прихильники кожної з них хотіли б, щоб конфлікт завершився. У Вашингтоні це буде пріоритетом нової адміністрації Дональда Трампа». На початку 2024 року боротьба в Конгресі призвела до того, що на кілька місяців американське фінансування України припинилося. Десь у 2025 році цей новий пакет у розмірі $61 млрд також буде вичерпаний. Крім того, у США закінчуються запаси військової техніки, яку вона надсилає в Україну, і їй потрібно подумати про інших партнерів, особливо про Ізраїль і Тайвань. Обмеження з боку пропозиції є ще гіршими в Європі, де уряди зробили надто мало для розширення оборонного виробництва, щоб задовольнити потреби України.